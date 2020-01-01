بالصور.. نجوم الفن يحتفلون بالكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل عدد من نجوم الفن، بالعام الجديد 2020، وقاموا بنشر صور من استقبالهم العام الجديد، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص الفنان أشرف زكي، على استقبال العام الجديد، من الأراضي المقدسة، ونشر صورة تجمعه بعائلته من أمام الكعبة المشرفة.

ونشرت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة لها بفستان أحمر أنيق، وعلقت: "بتمنالكم سنة حلوة".

بينما استقبلت الفنانة نرمين ماهر، عامها الجديد في مدينة جينيف السويسرية، ونشرت صورة عبر إنستجرام، علقت عليها: "صباح الخير 2020".

ونشرت الفنانة نيللي كريم، صورة لها، علقت عليها: "سنية جديدة سعيدة للجميع، شكرا 2019 على كل الأشياء الجيدة والسيئة، ورجاء من 2020 أن تكوني لطيفة وتأتي لنا بالحب والفرح والسعادة للجميع".

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كما نشر الفنان شريف منير، صورة من داخل منزله بجوار شجرة الكريسماس، وعلق: "قضينا بداية 2020 مع فريدة بنتي وأصحابها في البيت، بيجاما بارتي، سنة سعيدة على كل مصر والوطن العربي".

بينما نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة لها علقت عليها: "عيد جديد سعيد".

واستقبلت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، العام الجديد بفستان أسود أنيق، وعلقت: "إن شالله سنة خير علينا جميعا".

كذلك نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة لها من أحد الفنادق الكبرى، وعلقت: "صباح الخير والبركة والتوفيق في أول يوم من عام جديد يارب يكون جميل علينا".

ونشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة بجوار شجرة الكريسماس، علقت عليها: "إبدأ عامك الجديد بالحب".