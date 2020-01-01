محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو قصير، ظهر من خلاله وهو يحتفل برأس السنة بطريقة غريبة.
وظهر "الفيشاوي"، في الفيديو وهو يستعد لتناول "فسيخ" وبصل أخضر، وعلق عليه قائلًا: " احتفالي بليلة رأس السنة".
وينتظر الفيشاوي عرض أحدث أفلامه "أشباح أوروبا"، وهو من بطولة هيفاء وهبي، عباس أبوالحسن، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو- بطريقة غريبة.. أحمد الفيشاوي يحتفل بليلة رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.