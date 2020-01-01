الملحن تامر علي لـ"الخليج 365": حماقي أعد "تعرف بحبك ليه" في أسبوعين فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أسبوعان فقط هما الفترة التي تم خلالها إعداد أحدث أغاني الفنان محمد حماقي "تعرف بحبك ليه"، قبل خروجها للنور، وطرحه لها مساء أمس الثلاثاء عبر صفحته بموقع يوتيوب لتتخطى 200 ألف مشاهدة، بعد بساعات من عرضها.

كتب كلمات الأغنية أمير طعيمة، ولحّنها تامر علي، ووزعها موسيقا تميم، وتولت إخراج الكليب رنا العريان.

الملحن تامر علي تحدث لـ"الخليج 365" عن كواليس تقديمها، وقال: "البداية كانت منذ أسبوعين، عندما استمع الفنان محمد حماقي لتيمة موسيقية كنت قد قمت بتلحينها، وأعجب بها، ووجدها مناسبة لتقديم أحدث أغانيه، وبعد ذلك قام الشاعر أمير طعيمة بكتابة الكلمات".

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وأضاف: "وخلال أسبوع من اختيارها، قام الموزع تميم بتوزيعها موسيقيا، وتم تسجيلها بالاستديو الخاص به، ثم قام حماقي بتصويرها بعدها بأيام، ولم يأخذ العمل وقتا طويلا بحكم التفاهم الذي يجمعنا".

الملحن تامر علي تعاون مع الفنان محمد حماقي بألبومه الأخير "كل يوم من ده"، وغنى من ألحانه "ليلى"، و"أعمل إيه"، كما غنى من ألحانه الفنان محمد الشرنوبي، 5 أغانٍ بألبوم "الفصول الأربعه"، وهي "نقول مبروك"، و"بقوي قلبي"، و"عادي وبراحتك"، و"زي العادة"، و"خلاني عر فت".

ولحن للهضبة عمرو دياب "هتبتدي الحكايات، يناسي وعدك، لو تعرف، بلاش تبعد".