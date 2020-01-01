تراند اليوم : بعد تأييد حبسها.. «جوهرة» تهرب من مصر إلى الكويت

بعد 48 ساعة من تأييد الحكم بحبس الراقصة الروسية المعروفة بمصر باسم "جوهرة"، قررت الأخيرة الهروب من مصر إلى الكويت للعمل هناك.
جاء ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد خروجها من مصر، حيث أن حكم حبسها واجب النفاذ.
وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة أيدت حبس جوهرة سنة مع الشغل، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، كما رفضت الاستئناف المقدم من دفاع الراقصة. وجاء في التحقيقات أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية، وتشير بإشارات معيبة، وبعد التحري عن الواقعة، اكتشفت شرطة السياحة أن هذه الفقرة تم تقديمها في ملهى ليلي بمنطقة الجيزة.