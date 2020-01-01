تراند اليوم : صور.. وفاة فنان شهير بعد تناوله لحم الخنزير



أصيب فنان شهير بعدوى قاتلة بعد تناوله لحم الخنزير، وتم نقله إلى المستشفى ليدخل في غيبوبة لم يفق منها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحف محلية، توفي الممثل المكسيكي الشهير «سيباستيان فيرات»، بعد أن أصيب بعدوى انتقلت الى جسمه عبر لحم خنزير ملوث تناوله عن عمر ناهز 41 عاما.

وحسبما ورد في التقارير الطبية، فإن فيرات دخل في غيبوبة استمرت لأشهر في المستشفى، قبل أن يموت. أما المرض فهو تحديدا بمرض الكيسات المذنبة عن طريق تناول لحم خنزير فاسد، أي نتيجة لطعام أو شراب ملوث ببيض الدودة الشريطية الذي ينتقل من براز الشخص المصاب بالديدان البالغة، وفي بعض الحالات، تصاب الخنازير بالعدوى عن طريق أكل بيض الدودة الشريطية فتنقلها للبشر.

ويقع تضمين مرض الكيسات المذنبة في قائمة منظمة الصحة العالمية لما يسمى "الأمراض المهملة" التي تؤثر على "السكان الذين يعيشون في فقر مدقع، ودون صرف صحي ملائم، وفي اتصال وثيق مع ناقلات الأمراض المعدية والحيوانات المنزلية"







