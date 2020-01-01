شاهد: بالدموع.. “عراب الطرب” يحتضن عشاقه في “بوليفارد الرياض”

لم يتمالك محمد عبده فنان العرب نفسه، وذرفت دموعه في ليلة تكريمه أمس، وبادل الحضور بكلمات بين وصلاته الغنائية، مبينًا لهم أنه سعيد بهذه الليلة التي وصفها بالتاريخية. وكان أكثر من 22 ألف شخص احتفوا بفنان العرب على مسرح محمد عبده في منطقة البوليفارد شمال الرياض في ليلة حمل عنوان “ليلة عراب الطرب” أمس، ضمن احتفالات شتاء الرياض. وعاش جمهور أبي نورة ليلة فنية استمرت أكثر من 5 ساعات قدم فيها عددًا من أغانيه بدأها بـ”ماهو عادي، يا أعذب الحب، عذروب، نسيم الجنوبي”، وبدأت الليلة في تمام الساعة العاشرة مساء وبحضور الكثير من الشخصيات الثقافية والإعلامية.

من جانبه، أعرب محمد عبده عن سعادته بهذا التكريم وقدم شكره إلى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وقال “أشكر جميع القائمين على نجاح فعاليات الرياض والجهود المبذولة، وأيضًا أقدم شكري لجميع القائمين على هذه الليلة وكل من حضر”. يذكر أن جميع التذاكر قد نفدت فور نزولها عبر الموقع الإلكتروني، وشهد الحفل الذي نظمته شركة روتانا تقديم مفاجآت عدة للحضور وهدايا خاصة لهم.

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