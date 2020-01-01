بالفيديو: أحمد السقا يذهب لمنزل متابع شتمه عبر إنستغرام.. وهذا ما حدث

قال الفنان المصري أحمد السقا، إنه لا يستطيع التعامل مع السوشال ميديا بشكل جيد، لافتًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل له حالة من الإزعاج.

وأضاف أحمد السقا في تصريحات تلفزيونية، أنه ينزعج من بعض التعليقات والانتقادات التي يراها من خلال متابعته. موضحًا أن أكثر شيء يزعجه هو الشتائم التي يتلقاها في بعض الأوقات، خاصة لو كانت تخص أهله سواء زوجته أو والدته كونهما خطًا أحمر لا يمكن تعديه.

وأوضح أحمد السقا أن كثرة الشتائم على السوشال ميديا جعلته يذهب إلى منازل الكثيرين لإيقافهم عن الشتائم، وروى موقفًا من إحدى التي ذهب فيها لمنزل أحد متابعيه وكان شابًا استمر في توجيه الشتائم له ولأسرته قرابة ستة أشهر، الأمر الذي أزعجه وأغضبه واضطر أن يبحث عن منزله ويذهب إليه.

وأشار إلى أنه بالفعل عثر على عنوان هذا المتابع وذهب له في الساعة الرابعة فجرًا، وعندما رآه هذا الشاب وقع مغشيًا عليه، مؤكدًا أنه اكتشف أن والد هذا الشاب يعمل وكيلًا لوزارة التربية والتعليم، موضحًا: “وقتها عاتبته وقلت له ربي ابنك جيدًا”.

وأردف الفنان المصري أن مواقع التواصل الاجتماعي لها إيجابيات وسلبيات، مبينًا أنه أصبح الآن نشطًا على حسابه في “إنستغرام”، غير أن مشكلته هي الانزعاج من أي تعليق مسيء حتى ولو كتب له 10 رسائل مدح.

وشدد السقا: “أنا راجل دمه حر الكلام الجيد يرفع من معنوياتي لكن أي شخص يتجاوز في حق أهل بيتي لن أتهاون معه لأنهم خط أحمر لا يجوز مساسه، لأن السوشال ميديا عالم افتراضي علينا التعامل معه لكن بالرجوع للأصول وهي هتشتمني تعالى راجل لراجل مش من وراء شاشة وكله بالقانون”.