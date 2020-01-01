شاهد: فرح الهادي وعقيل الرئيسي يحتفلان بليلة رأس السنة مع عيد زواجهم الثاني بزفاف جديد

احتفل الثنائي الكويتي فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي بعيد زواجهما الثاني مساء أمس وذلك تزامناً مع الاحتفال باستقبال أولى ساعات عام 2020، حيث ارتداء ملابس العرس للمرة الثالثة، حيث كانا قد تعاهدا على إقامة حفل زفاف جديد كل عام.

ونشرت فرح الهادي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها على سناب شات وهي بفستان زفاف أنيق تصميمه ناعم وراقٍ بينما تزين زوجها النجم الكويتي ببدلة كلاسيكية أنيقة، وخضعا لجلسة تصوير مميزة برفقة كلبهما.

وكان جمهور فرح الهادي يترقب إطلالتها الجديدة بعرسها الثالث خاصة وأنها تقيم حفلاً رومانسياً كل عام برفقة زوجها، وهو ما جعل البعض يقارن بين إطلالاتها في الاحتفال بزواجها على مدى 3 سنوات متتالية.

واختارت فرح الهادي في عرسها الثالث فستان زفاف ملكي يليق بالأميرات يشبه بشكل كبير الفستان الذي ارتدته كيت ميدلتون في حفل زفافها من الأمير ويليام منذ عدة سنوات.