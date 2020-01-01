شاهد: هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة خلال إحيائها حفل رأس السنة في القاهرة

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا غنائيا، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، ضمن حفلات رأس السنة.

وأطلت هيفاء خلال الحفل مرتدية فستان أخضر مع لون شعر أشقر، وقدمت العديد من الأغاني الجديدة والقديمة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وفي السياق نفسه أحيت الراقصة الروسية انستازيا الفقرة الأولى من الحفل بمجموعة من الرقصات التي افتتحت بها أجواء رأس السنة في الفندق.