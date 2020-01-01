بالفيديو: الفنانة الكويتية مرام البلوشي تكشف سبب أزمتها القلبية

أعلنت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، للمرة الأولى، عن سبب تعرضها لجلطة قلبية في أيار/مايو من العام الماضي، موضحة أنها لم تستطيع أن تكسر الروتين اليومي في حياتها وهو ما تسبب بشكل مباشر في أزمتها.

وقالت البلوشي في تصريحات تلفزيونية، إن مرورها بوعكة صحية صعبة جعلها تغير أسلوب حياتها، المتمثل في روتين“ شغل ـ بيت، وبيت ـ شغل“.

واستطردت ”نحن كحريم نستطيع أن نفعل أكثر من شيء في وقت واحد وهذا يسبب ضغوطا لنا، بعكس الرجال لا يستطيعون القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد، ولكن نحن نتحدث في التليفون ونتحمل الأبناء ونقف في المطبخ وكل هذه الأمور ضغوط“.

يُذكر أن الفنانة مرام البلوشي شاركت في رمضان الماضي بمسلسل ”دفعة القاهرة“، الذي دارت أحداثه حول أول دفعة لطلبة كويتيين في مصر بفترة الستينيات.