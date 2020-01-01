شاهد: هل خلعت بدور البراهيم الحجاب؟

أثار فيديو ظهرت فيه الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم بدون حجاب تداول واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بالمملكة. حيث دارت التساؤلات حول إن كانت خلعت بدور البراهيم الحجاب بالفعل؟ وما تفاصيل الفيديو المتداول وملابسات تصويره.
في سياق متصل لم تصرح بدور البراهيم بأي حديث حول تخليها عن الحجاب من عدمه.
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