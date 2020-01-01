انتشر مقطع فيديو لغناء الفنان اللبناني راغب علامة مع الإعلامية إسعاد يونس، "اللي بعنا" خلال حلقة رأس السنة الميدلية 2020، ببرنامج "صاحبة السعادة". شاهد أيضًا.. فيديو.. إسعاد يونس وراغب علامة يغنيان "اللي باعنا"

وفي مصر أصبح "راغب علامة" ضمن الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" الأمريكي، حيث بلغ الباحثين عن الكلمة ألفين. Advertisements وتقدم إليكم "بوابة الوفد" كل معلومات عن المطرب اللبناني راغب علامة.

ولد في 7 يونيو 1962 في بلدة الغبيري جنوب لبنان، وكان والده يجيد العزف على آلة العود.

ظهرت موهبته في المدرسة حيث اسندت له إحياء الحفلات المدرسية وقد انتسب لمعهد الموسيقي اللبناني ودرس العود الصولفيج.

في عمر العشرين عامًا شارك في برنامج "ستوديو الفن" الشهير الذي أخرجه سيمون أسمر في عام 1982 وفاز بالمركز الأول في الفئة الشعبية.

أول ألبوم غنائي له كان "بكرة بيبرم دولابك" والذي انتشر بشكل واسع في لبنان وسوريا.

ويعد من أنجح ألبوماته "توأم روحي" الذي انتشر في لبنان وسوريا بمصر أيضًا حيث وزع 300 ألف نسخة.

في عام 1999 قدم ألبوم ديني تحت عنوان "يا رب يا الله" وذلك بإنتاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات عن المطرب اللبناني راغب علامة.ولد في 7 يونيو 1962 في بلدة الغبيري جنوب لبنان، وكان والده يجيد العزف على آلة العود.ظهرت موهبته في المدرسة حيث اسندت له إحياء الحفلات المدرسية وقد انتسب لمعهد الموسيقي اللبناني ودرس العود الصولفيج.في عمر العشرين عامًا شارك في برنامجالشهير الذي أخرجه سيمون أسمر في عام 1982 وفاز بالمركز الأول في الفئة الشعبية.أول ألبوم غنائي له كان "بكرة بيبرم دولابك" والذي انتشر بشكل واسع في لبنان وسوريا.ويعد من أنجح ألبوماته "توأم روحي" الذي انتشر فيبمصر أيضًا حيث وزع 300 ألف نسخة.في عام 1999 قدم ألبوم ديني تحت عنوان "يا رب يا الله" وذلك بإنتاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهوره في برنامج صاحبة السعادة.. معلومات عن راغب علامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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