نادي السينما الإفريقية يعرض" ملاكم ليبرفيل " بالهناجر وأفلام أخرى بالمحافظات

يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب ، السبت 4 يناير في تمام السابعة مساءاً بسينما الهناجر الفيلم التسجيلي الطويل " ملاكم ليبرفيل " للمخرج أميدي باكوم نكولو من الجابون وتدور أحداث الفيلم حول الشاب كريس الذي يتدرب بلا كلل على الملاكمة في النهار ويعمل حارساً لأبواب الملاهي الليلية في الليل ، وفي ذات الوقت ، تدور معركة أخرى وهي الانتخابات الرئاسية ، وستقام بعد الفيلم ندوة يديرها الناقد

السينمائي فاروق عبد الخالق .

كما سيعرض الفيلم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يوم السبت 11 يناير ، كما يعرض نادي السينما الإفريقية افلامه أيضاً بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة في 10 محافظات أخرى في المواقع الاتية قصر الأنفوشي ، مركز الإبداع بدمنهور ، قصر ثقافة الاسماعيلية ، قصر ثقافة بورسعيد ، قصر ثقافة أسيوط ، قصر ثقافة المنيا ، قصر ثقافة الزقازيق ، قصر ثقافة نعمان عاشور

بالدقهلية ، قصر ثقافة الاقصر ، قصر ثقافة قنا وقصر ثقافة روض الفرج .

Advertisements

ومن الجدير بالذكر أنه في تعاون جديد لفتح نوافذ لفيلم الأفريقي بمصر فسيعرض الفيلم أيضاً يوم الاثنين 28 يناير بقصر السينما بجاردن سيتي ، وذلك بناءاً على اتفاق بين مهرجان الأقصر وقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم أن يتم فتح فرع للنادي على أن تقام العروض في الاثنين الأخير من كل شهر .

نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام ، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر