حضور كبير في مسرح مهرجان الشيخ زايد التراثي بالوثبة

بحضور جماهيري استثنائي غير مسبوق تخطى الـ37 ألف في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة في أبوظبي، استقبل "صوت الإمارات" الفنان عيضة المنهالي العام الجديد 2020 على أنغام صوت الجمهور المردد لأغنياته دون توقف على مدار وقت الحفل الضخم حضوراً وتنظيماً، راسماً الفرحة والمحبة على وجوههم، ملبي طلباتهم المتكررة من الأغنيات المتنوعة بين العاطفية والوطنية.
وأعرب المنهالي أنه سعيد جداً بهذا التجمّعالجماهري الكبير من الإمارات الغالية، وقال عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: "ليلة من ألف ليلة، حضور جماهيري فاق التوقعات".
وأضاف: "شكراً من القلب لعدد تجاوز الـ37 ألف في ليلة رأس السنة الميلادية 2020، محطمين الرقم السابق في العام الماضي، إنه مسك ختام لسنة مضت وبداية طيبة لسنةقادمة، كل الشكر لكم".
كما قدم "صوت الإمارات" كما يلقبه جمهوره دائماً، تهانيه بالعام الجديد 2020 داعياً إستمرار الأمن والأمان والتميز لوطنه وأبناء وطنه وعلى كل شخص مقيم على أرضها، شاكراً الله تعالي على نعمة القيادة الرشيدة والحكيمة المستمرة في طموح متتالي لتحقيق التميز ورفع راية الإمارات في جميع المحافل العربية والعالمية.
هذا ويستعد المنهالي لمجموعة من الحفلات الغنائية سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، الى جانب تحضيراته لمجموعة من الأغنيات المنفردة التي سيطرحها في العام الجديد 2020.
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