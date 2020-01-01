محمد حماقي يطرح فيديو كليب "تعرف بحبك ليه"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​محمد حماقي​ فيديو كليب أغنيته "تعرف بحبك ليه" عبر "يوتيوب" والتي هي من كلمات أمير طعيمة، وألحان تامر علي، وتوزيع تميم.

وكانت آخر أعمال حماقي فيديو كليب أغنية "راسمك في خيالي"، وهي أغنية من ألبومه الأخير "كل يوم من ده" والكليب من إخراج مصطفى عامر، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم.

ومن ناحية أخرى، كان أنهى حماقي مشاركته في برنامج "ذا فويس"، على أن يبدأ في الـ4 من الشهر الجاري مشاركته في برنامج "ذا فويس كيدز" إلى جانب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الفنان اللبناني عاصي الحلاني.

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