ديما بياعة تودّع عام 2019 بصورة مع زوجها وولديها من تيم حسن

ميرنا وليد - بيروت - ودعت الممثلة السورية ​ديما بياعة​ عام 2019، بصورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها برفقة زوجها ​أحمد الحلو​ وولديها من طليقها الممثل السوري ​تيم حسن​.

وأرفقت بياعة الصورة بتعليق قالت فيه:"ودعنا ٢٠١٩ بحلوها قبل مرها، كانت سنة مليئة بالمفاجآت، بس الحمدالله على كل شي ، وهلق بلشنا سنة جديدة ، الله يكتبلكم الخير و الصحة والرزق".

ومن ناحية أخرى، كانت شاركت بياعة مؤخراً، المتابعين صورة لها من الطفولة عندما كانت تبلغ الخامسة من عمرها.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أشاروا إلى أنها لا زالت تحافظ على ملامحها منذ الطفولة وإلى اليوم.

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