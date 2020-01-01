محمد رمضان يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "رايحين نسهر"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد رمضان فيديو كليب أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" عبر "يوتيوب"، والتي هي من كلمات EL-Power EL-3aly، فرغلي بلاكس وإسلام شاندي، ألحان ديزيل وEL-Power EL-3aly، والكليب من إخراج محمد سامي.
ومن ناحية أخرى، تستأنف أسرة مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته رمضان تصوير مشاهد جديدة من العمل داخل الديكور الجديد، يوم 10 كانون الثاني/يناير المقبل، وذلك بعد إجازة الأعياد.
المسلسل من بطولة محمد رمضان، نور، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجرتيلي، محمد علاء، وأحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل .
ويشهد المسلسل التعاون الثاني بين محمد رمضان ومحمد سامي في الدراما التليفزيونية، فقد قدّما من قبل مسلسل "الأسطورة" عام 2016.
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