كايلي جينر تستقبل عام 2020 بملابسها الداخلية-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - عمدت نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ إلى إستقبال العام 2020 بطريقتها المثيرة المعهودة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً مثيرة لها.

وظهرت جينر في الصور، بينما كانت تجلس على سريرها، مرتديةً ملابسها الداخلية فقط، وعلّقت بالقول:"شعرت أنه ليس من الصائب استقبال عام 2020 دون صورة مُثيرة أخيرة"، وقد تفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، إذ تخطى عدد معجبيها الـ12 مليون.

وفي وقت سابق، اعترفت كايلي جينر انها لم تظهر بشعرها الحقيقي منذ فترة طويلة بل كانت تعتمد الشعر المستعار.

والجدير ذكره أن كايلي باعت مؤخرا حصة الأغلبية في " Kylie Cosmetics " مقابل مبلغ قدره 600 مليون دولار.

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