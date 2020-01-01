ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ أغنية جديدة بعنوان "عيون الشوق" عبر "يوتيوب" والتي هي من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع زيد عادل.

وكانت آخر أعماله أغنية "تساوي الكل" من كلمات أحمد الصانع، وألحان فايز السعيد، وتوزيع حسام كامل.

ومن ناحية أخرى، كان أحيا الجسمي مؤخراً حفل إفتتاح الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق، بحضور الآلاف من الجمهور الذي حضر في حديقة البرج وسط مدينة دبي، وأبدع بالتفاعل المتواصل غناءً وفرحاً مع الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" في وصلته الختامية للأمسية الإحتفالية، وتنقل معهم عبر مجموعة من أغنياته التي إختارها من مكتبته الغنائية الكبيرة المتنوعة الألحان والألوان الموسيقية الخليجية والعربية، راسماً عنواناً ملموساً للنجاح الحفلات الغنائية في الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة "عيون الشوق"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.