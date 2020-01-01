ميرنا وليد - بيروت - بعد الضجة الكبيرة التي أثارها بسبب ترك طفليه شادي (3 سنوات) ويازن (3 شهور) عدة أيام في سلّم منزلهما في الشارع من دون مأوى، وذلك إنتقاماً من زوجته بعد مشاجرة حصلت بينهما، قضت محكمة جنح ثان طنطا في محافظة الغربية بمصر، بمعاقبة الفنان الشعبي ​شادي الأمير​ بالسجن عامين وكفالة ألف جنيه في القضية المرفوعة ضده من زوجته سها السيد، تتهمه بتبديد قائمة منقولات الزوجية، بالإضافة إلى قضية إهمال طفليهما.

كما قرّرت النيابة إيداع الطفلين دار العطاء للرعاية الاجتماعية، والعمل على رعايتهما، بعدما تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن انفصل عنها زوجها الفنان شادي الأمير، وسافر إلى الإسكندرية، قبل أن توافق النيابة العامة على تسليم الطفلين لوالدتهما وأخذ التعهد عليها بحسن رعايتهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ترك طفليه في الشارع إنتقاماً من زوجته..المحكمة تصدر قرارها بحق الفنان المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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