أزمة دنيا بطمة تتصاعد..هل يُسحب منها وساما العاهل المغربي؟

ميرنا وليد - بيروت - لاتزال أزمة الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ المتهمة فيها برفقة شقيقتها إبتسام بالتورط في حساب "حمزة مون بيبي" عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بابتزاز المشاهير وفضحهم تتصاعد، إذ وبعد الحديث عن منع سفرهما خارج البلاد في إنتظار إنتهاء التحقيق معهما، تداول عدد من المتابعين صورة لوثيقة تثبت ذلك، صادرة بتاريخ يوم الاثنين الفائت الـ 30 من كانون الاول/ديسمبر، والمكتوب فيها قرار سحب جواز السفر من دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، ومنعهما من السفر.

ومن ناحية أخرى، أشارت مصادر صحفية مغربية، أنه بما أن دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، ستجري محاكمتهما مغربيا، بموجب القانون الجنائي، يبقى واردا سحب وسامين اثنين كان العاهل المغربي محمد السادس وشح بهما المغنية المغربية.

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