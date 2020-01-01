ميرنا وليد - بيروت - حسم الفنان السعودي ​محمد عبده​ الجدل حول دخول أبنائه المجال المفني، ولاسيما بعد المطالبات الكثيرة من قبل الجمهور بأن يكون له من يورثه فنياً من قبل أبنائه خصوصًا وأن ابنيه بدر وعبدالرحمن يقومان بالغناء منذ وقت طويل وانتشرت لهم العديد من المقاطع التي تظهر موهبتهما وتمكنهما من الغناء.

وجاء قرار عبده، بالرفض القاطع لدخولهم هذا المجال، مؤكداً أن نجاح أبنائه مرتبطًا بنجاحه، وأضاف في تصريح له قبل ظهوره على خشبة المسرح في ليلته الطربيه التي أقامها ليلة رأس السنة في الرياض، أن نجاحهم مرتبطًا بإسمه فقط لا غير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده يحسم الجدل حول دخول أبنائه المجال الفني-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.