تراند اليوم : لطيفة متفائلة بالسنة الجديدة التي ستشهد طرح ألبومها

توجهت الفنانة لطيفة التونسية بالمعايدة لمحبيها بمناسبة حلول العام الجديد 2020 وذلك في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي

وأعادت لطيفة نشر مقطع فيديو شاكرة إحدى معجباتها على تصميمه وعلى الورد الذي أرسلته إليها وعلقت المعجبة :” كل عام وانتم بخير وإن شاء الله تكون هالسنة سنة خير وسعادة عليكم جميعا وتحققوا فيها كل امانيكم وأحلامكم .. واجمل ما فيه السنة بدايتها ألبوم لطيفة الجديد أقوى واحده ..ان شاء الله بالنجاح والتالق الكبير..كل سنة وانتم طيبين”

إشارة إلى أن لطيفة كانت نشرت صورة غلاف ألبومها في حملة تسويقية له في صفحتها وبدت فيها معتمرة قبعة ومحنية رأسها فأخفت عينيها وبدا أنفها فقط وشفتيها التي وضعت عليهما أحمر شفاه باللون الأحمر القوي وممسكة بلمبة إنارة مضاءة

وتعاونت لطيفة في ألبومها الجديد تعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم : الشاعر إبراهيم شتا، والملحن أحمد يوسف، الشاعر حسام سعيد، والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي تيام طارق، عمرو المصري، والملحن محمدي، والموزع أحمد عاطف ويتضمن الألبوم 10 أغنيات بين متنوعة بين اللهجتين المصرية والتونسية، ومن بين أغنيات الألبوم بهرب من وجعي مابكرهوش أغنية أنت ياه ومن المقرر طرحه بالأسواق خلال مطلع شهر يناير المقبل