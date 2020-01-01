حصاد 2019: أجمل اللقطات العائلية التي عاشها النجوم العرب

أجواء عائلية مميزة عاشها النجوم العرب في هذا العام، فقضوا أجمل اللحظات الدافئة برفقة العائلة والأبناء من خلال العديد من المناسبات وخلال حياتهم اليومية، حيث شاركوا جمهورهم هذه اللحظات عبر السوشيال ميديا. الصور تظهر أجمل اللقطات العائلية التي عاشها النجوم العرب في حصاد 2019: النجم راغب علامة الأكثر مشاركة لجمهوره مع لحظاته العائلية برفقة زوجته جيهان وولديه خالد ولؤي، وهنا شارك جمهوره بصورة عبر انستقرام خلال عشاء عائلي برفقتهم. النجمة أصالة نصري نشرت صورة عبر انستقرام برفقة أولادها وشقيقها خلال احدى السفرات لقضاء إجازة صيفية. Advertisements النجمة كندة حنا شاركت جمهورها بصورة عبر انستقرام خلال ممارسة رياضة التنس برفقة زوجها وأولادها الثلاث. أجواء عائلية جميلة عاشتها النجمة نانسي عجرم برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها الثلاث خلال حفل عمادة ابنتها الصغرى ليا. اقرئي أيضا: حصاد 2019: أجمل فساتين زفاف النجمات حصاد 2019: نجمات بدون مكياج هذا العام حصاد العام 2019: أجمل فساتين لجين عمران

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