دعاء عامر تشارك في احتفالية بمناسبة ذكرى وفاة جدها رائد الفن الشعبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرصت الإعلامية المصرية دعاء عامر على المشاركة في الاحتفالية التي أقامتها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بمناسبة ذكرى وفاة جدها رائد الفن الشعبي الفنان زكريا الحجاوي.

دعاء شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، وعلقت قائلة: “في ذكرى وفاة جدي رائد الفن الشعبي الفنان زكريا الحجاوي.. أقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية احتفاليه غنائية بالتعاون مع الهيئه العامه لقصور الثقافة تقدمه فرقة النيل للموسيقى و الغناء الشعبي و ألقى الكلمه الافتتاحيه اد.محمد شبانه رئيس قسم الاداء الشعبي بأكاديمية الفنون”.

الإعلامية المصرية أضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “زكريا الحجاوي عاشق مصر وعاشق المداحين فنان شامل أديب كاتب قصاص ملحن مؤلف إذاعي سينمائي مسرحي تلفزيوني كاتب أغاني وأوبريتات و ملاحم شعبية”.

Advertisements

وتابعت: “سافر كل محافظات مصر وجمع التراث الشعبي الأمثال والأغاني والفنون الشعبية المختلفه لقناعته بان تاريخ الامم يكتب من خلال التراث و الفنون الشعبيه لها.. جدي رائد الفن الشعبي المرحوم الفنان زكريا الحجاوي”.

ودعاء عامر إعلامية مصرية وهي حفيدة الفنان زكريا الحجاوى رائد الفن الشعبى فى مصر , ولدت يوم 18 سبتمبر عام 1972, تخرجت من كلية التجاره قسم ادارة اعمال جامعة القاهرة.

بدأت العمل الإعلامي من خلال بعض برامج المنوعات على قناة ايه ار تي، ثم عملت بالقناة الفضائية المصرية حتى انتقلت إلى قناة أقرأ حيث قدمت مجموعة من البرامج الدينية منها برنامج “كلام في الهواء”، و”أطباق فضائية”، و”فضائية للسياحة”.

قدمت دعاء عامر مؤخراً عددا من البرامج الاجتماعية على قناة الحياة الفضائية المصرية منها “الدين و الحياة”، وغيرها.