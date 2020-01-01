الملكة رانيا العبدالله تكرم الفائزين بجائزتي المعلم المتميز والمدير المتميز لعام 2019

متابعة بتجــــــــــرد: كرمت الملكة رانيا العبدالله في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز في دورتها السادسة وجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019. وقامت بتوزيع الدروع والشهادات على الفائزين وتهنئتهم على فوزهم.

خلال كلمته التي ألقاها في الحفل، قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي “إن التميز والإبداع ثقافة متجذرة في الفكر الهاشمي النير، وليس أدل على هذا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وتطلعاته السامية في الورقة النقاشية السابعة، حيث قال جلالته: “إنني أؤمن كل الإيمان بأن كل أردني يستحق الفرصة التي تمكنه من أن يتعلم ويبدع، وأن ينجح ويتفوق ويبلغ أسمى المراتب، بإيمان وإقدام واتزان، لا يرى للمعرفة حدا، ولا للعطاء نهاية، منفتحا على كل الثقافات، يأخذ منها ويدع؛ الحكمة ضالته، والحقيقة مبتغاه، يطمح دوما إلى التميز والإنجاز، ويرنو أبدا إلى العلياء”.

وأضاف “إن أسرة التربية والتعليم تقدر عاليا رعاية جلالة الملكة لهذا التكريم السامي الذي يعد ترسيخا للنهج الهاشمي من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومن جلالة الملكة التي جعلت رسالة التعليم محط اهتمامها ورعايتها؛ تأصيلا لمكانة المعلم ودوره الريادي في بناء فكر الأجيال”.

واشاد بجهود جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي لإسهاماتها في تطوير منظومة التعليم، وتجذير ثقافة التميز، وتعميق أثرها في النهوض بالممارسات التربوية بأسلوب مؤسسي ومستدام، تخطيطا وتنفيذا وتقييما”.

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وكانت جمعية الجائزة أعلنت عن تسلمها (3896) طلب ترشيح من كافة مديريات التربية والتعليم على مستوى المملكة، توزعت بواقع (3582) طلبا لجائزة المعلم المتميز، و(314) طلبا لجائزة المدير المتميز. أما بالنسبة لأعداد المتنافسين على جوائز التميز لهذا العام، فقد ارتفع عدد الطلبات المستلمة لجائزة المعلم المتميز بزيادة قدرها (45%) عن العام الماضي و(24%) لجائزة المدير المتميز مقارنة بدورتها السابقة.

كما حصل 11 مدير ومديرة و29 معلم ومعلمة على شهادة تميز على مستوى المملكة، بينما حصل 7 مدير ومديرة و30 معلم ومعلمة على شهادة تقدير على مستوى المملكة. وتقديرا لجهود مديريات التربية والتعليم ومساهماتها في نشر ثقافة التميز وتشجيع معلميها ومرشديها على التقدم للجائزة، تم تكريم مديرية الأغوار الجنوبية عن جائزة المديرية التي حققت أعلى مستوى تطور في نسبة المدارس المشاركة في جوائز التميز التربوي لعام 2019، مقارنة بآخر ثلاث سنوات. ومديرية دير علا عن جائزة المديريـة التي ساهمت في نشر ثقافة التميـز، بحصولها على أعلى نسبة من المتقدمين المؤهلين في المديرية لجوائز التميز. ومديرية لواء ماركا لجائزة المديرية التي حققت أكبر عدد من المتقدمين الذين تأهلوا لمرحلة التقييم الميداني في جوائز التميز لهذا العام.