اختراق حساب ماريا كاري على "تويتر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اخترق قراصنة حساب المغنية الأمريكية الشهيرة ماريا كاري عبر موقع "تويتر"، الثلاثاء، قبيل بدء الاحتفالات بمناسبة العام الجديد.

وقال موقع "هوليوود ريبورتر" الإلكتروني إنه "من الواضح أنه جرى إرسال تغريدات غير لائقة من حساب كاري (50 عاما)، التي تحظى بمتابعة 21.4 مليون شخص على "تويتر"، عشية رأس السنة الجديدة".

وذكر الموقع المعني بأخبار المشاهير، الأربعاء، أن من بين التغريدات التي أرسلت، إشارات إلى نجم الراب الأمريكي إمينيم، وتغريدة لحساب آخر يشير إلى ابنة إمينيم.

حسب الموقع، أشارت رسائل أخرى إلى جماعة "تشاكلينج سكواد"، التي تضم مجموعة من قراصنة الإنترنت الذي يشتهرون باختراق حسابات المشاهير.

وقال متحدث باسم "تويتر" لموقع "ذا هوليوود ريبورتر": "أغلقنا الحساب المخترق بمجرد علمنا بالمشكلة، ونحقق حاليا في الأمر".