وفاة سيد ميد أشهر مصممي خدع أفلام الخيال العلمي الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي إثر صراع مع سرطان الغدد اللمفاوية مصمم الخدع السينمائية الشهير سيد ميد، 86 عاما، الذي عمل في أفلام للخيال العلمي الأمريكية مثل "إليينز" و"ترون" و"ستار تريك: ذي موشن بيكتشر".

وعلقت شخصيات بارزة في قطاع صناعة السيارات على وفاة الفنان مثل إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، الذي قال عبر حسابه بموقع "تويتر": "أرقد بسلام سيد ميد، فنك سيستمر".

وكان سيد ميد أضفى في فيلم "بلايد رانر" (1982) الشهير من إخراج ريدلي سكوت أجواء خاصة قاتمة حفرت في الذاكرة.

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم في لوس أنجلوس خلال 2019 في مدينة فاسدة ويؤدي فيه هاريسون فورد دور شرطي سابق يستعان بخدماته لقتل روبوتات منشقة.

وشارك سيد ميد في السنوات الأخيرة في أفلام مثل "ميشن إمبسبل 3" و"إليزيوم" والجزء الثاني من "بلايد رانر 2049" في 2017.

واشتملت مسيرة ميد المهنية على العمل في التصميم الصناعي في قطاع السيارات والإلكترونيات، وعمل لحساب "فورد" و"كرايسلر" و"سوني" و"فيليبس" قبل الانتقال إلى الأفلام.