بدور البراهيم تستقبل 2020 دون حجاب.. والجمهور: "هي أصلا محجبة"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة خلال الساعات الماضية للفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، حالة من الجدل والتعليقات، بسبب ظهورها من دون حجاب خلال تواجدها داخل أحد المطاعم ليلة رأس السنة.

وفي الوقت الذي تساءل فيه الجمهور عن خلع البراهيم الحجاب بشكل نهائي، التزمت هي الصمت ولم تخرج بأي تصريح حول الفيديو الذي تم تداوله، فيما أبدى آخرون استغرابهم مُعتبرين أن البراهيم لم تكن ترتدي الحجاب في الأصل، وأن طريقتها بوضعه تجعل من غير الممكن أن يسمى "حجاب" لا سيما أن جزءا كبيرا من شعرها يظهر دائما بشكل مستمر، لذلك لا يمكن عد ما فعلته بأنه خلع للحجاب.

كما قام عدد من الأشخاص باستذكار تصريحات سابقة للفاشينيسا السعودية حول الحجاب؛ إذ سبق لها أن قالت بأنها تبكي طوال الليل بسبب ظهور جزء من شعرها؛ إذ إنها لا تضع الحجاب بشكل كامل.

وسبق البراهيم بأن انتقدت بعض المحجبات اللواتي تكون معالم أجسامهن واضحة وغير مسترة، كما أنها انتقدت السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني بسبب تصرفاتها الجريئة وتصريحاتها وفيديوهات رقصها الجريء.

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وكانت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم قد تعرضت مؤخرا لموجة من السخرية بعد عرضها بطاقتها الشخصية من أجل الكشف عن عمرها وأنها ليست أربعينية، وقامت بإظهار السنة مع إخفاء الرقم الأخير لتوضح أنها من مواليد الثمانينيات مع عدم الكشف عن سنة الميلاد بالتحديد؛ ما أثار عددا من التعليقات التي تصف طريقة تصرف البراهيم بأنها تدل على عدم وعيها، واصفين أن العمر مجرد رقم، وأن النضوج لا علاقة له بالعمر.

كما سخر آخرون منها بسبب إخفائها السنة، أي أنها قد تكون من مواليد 1980 أو 1981 وبالتالي فهي في نهاية الثلاثينيات أي أنها قريبة جدا من عمر الأربعين.

وبالعودة لهجوم بدور على السعودية هند القحطاني، قامت الأخيرة بالرد عليها عن طريق نشر صورة لها بدون مكياج، بالإضافة إلى اتهامها بأنها ليست سعودية الأصل وأن أصولها تعود لمنطقة الرقة في سوريا، وأن لهجتها خليط ما بين الكويتية والسعودية في محاولة منها لإخفاء لهجتها الأصلية، واسمها الحقيقي بدور البراهيم العنزه الرقاوي.