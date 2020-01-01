شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى فى العام الجديد عن زوجها الراحل: "حبك كامن ومستقر فى قلوبنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة رجاء الجداوى، بالعام الجديد وسط عائلتها، معبرة عن افتقادها الشديد لزوجها الراحل حسن مختار، ونشرت رجاء عبر حسابها على انستجرام، صورة قديمة لها مع زوجها، وكتبت عليها قائلة:" ربنا يحفظ عائلتى وحشتنا يا حسن مفيش ثانيه بتمر علينا يوم دون أن نتذكرك حبك كامن ومستقر فى قلوبنا".



رجاء الجداوى

كما احتفلت الفنانة رجاء الجداوى، الأيام الماضية بعيد ميلاد حفيدتها، متمنيه لها السعادة و النجاح فى حياتها، ونشرت رجاء، صورا تجمعها بحفيدتها، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" كل سنة وأنتى طيبة يا روضة يا نورعيني وحياة قلبي الصغنونه يارب يبارك فيك ويسعدك وينجحك ويحفظك من كل شر بحبك أوي أوي أوي".

وهنأتها عدد من صديقاتها داخل الوسط الفني، وقالت الفنانة عبير صبرى، " كل سنه وهي طيبة وربنا يخليكم لبعض "، كما قالت الفنانة بدرية طلبة:" ربنا يفرح قلبك بها"، أما الفنانة إيمان العاصى، قالت:" حبيبتى"، وكتبت الفنانة زينة، قائلة: "جميلة البنوتة ما شاء الله شبه جدتها".

Advertisements

وآخر أعمال الفنانة رجاء الجداوى، مسلسل "شبر ميه"و ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى".

وانتهى عرض آخر حلقات مسلسل "شبر ميه"، فى نصف ديسمبر، من بطولة أحمد السعدنى ونجلاء بدر، والذى عرض على شاشة dmc، من إخراج طارق رفعت، حيث عرض المسلسل على مدار 46 حلقة، من إنتاج شركة سيلميديا وسينرجى ، وعلى مدار عرض المسلسل تلقى أبطال المسلسل إشادات كبيرة، لما قدموه من قضايا مهمة للمجتمع المصري، أبرزها قضية "حضانة الأطفال" عقب أنفصل الأبوين، فضلا عن قضية تربية الأبناء وتلبية احتياجاتهم النفسية قبل المادية، وغيرها من القضايا التى تهم الأسرة المصرية.