شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. راغب علامة يرقص مع زوجته على موسيقى رومانسية فى رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة أم تى فى اللبنانية الرسمية، عبر حسابها الرسمى على "انستجرام"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو للمطرب اللبنانى راغب علامة وزوجته جيهان، حيث خطفا أنظار عدد كبير جداً من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعى، وغنى راغب علامة إحدى أغنياته القديمة "يا ريت فيي خبيها"، وتبادلت معه زوجته الغناء على رقصات موسيقى رومنسية مما أدى إلى لفت الثنائي أنظار الحاضرين وهو ما دفع زوجة الفنان اللبنانى إلى الشعور بالخجل.

وأحيا الفنان اللبنانى راغب علامة، حفلًا غنائيًا فى القاهرة، بمناسبة احتفالات الكريسماس، وهو الحفل الذى لاقى حضورًا كبيرًا من عشاق المطرب اللبنانى، واللذين كان بينهم الفنانة بشرى، ولم يقتصر حضور بشرى على المشاركة فى الحفل فقط، بل رددت كلمات أغانى راغب علامة ورقصت عليها، وفى مقطع فيديو نشرته بشرى عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت وهى ترقص على ألحان أغنية "اللى باعنا" للنجم راغب علامة، الذى غناها خلال الحفل.



راغب علامة يرقص مع زوجته

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راغب علامة يغنى لزوجته

واحتفل الفنان اللبنانى الكبير راغب علامة، بعيد الميلاد المجيد، مع أفراد أسرته، ونشر فيديو مميز له ولأسرته، وهم يعدون زينة الكريسماس، ويزينون شجرة الكريسماس، أمس الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019، وهو عيد ميلاد السيد المسيح وفقا للكنيسة الغربية، الذى تحتفل به فى ديسمبر من كل عام، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمى بإنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد مجيد وإجازات سعيدة منى ومن عائلتى"، وعيد الميلاد يُعتبر ثانى أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح ، ويحتفل به ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر، إلا أن بعض الكنائس الشرقية تحتفل به ليلة 6 يناير ونهار 7 يناير.

وبالتزامن مع الاحتفالات بالعام الجديد، يستعد النجم اللبنانى راغب علامة لطرح أغنية "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وإشراف عام خالد أبو منذر، وخلال الأيام القادمة سيتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.