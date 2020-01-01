شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يكشف عن بوستر "بخط الايد".. ويشارك بأغنية لجنات ووليد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ السبت المقبل 4 يناير على قناة DMC مسلسل "بخط الايد"، والذى يقدمه مجموعة من النجوم والنجمات، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف.

الشاعر الغنائى تامر حسين نشر بوستر المسلسل، وعلق عليه قائلا: "أول أعمالى فى ٢٠ ٢٠ تتر مسلسل بخط الإيد .. لصديقى الفنان أحمد رزق .. أغنية بطلة حدودتك الحان وليد سعد توزيع وليد شراقى ديو غناء الفنانه جنات وليد سعد .. المسلسل السبت ٤ يناير على قناة DMC"



بوستر بخط الايد

وكانت شركة سينرجى قد طرحت البرومو الرسمى الدعائى لمسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، المقرر عرضه على قناة DMC بدءا من يوم 4 يناير المقبل، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، واحتوى البرومو على مشاهد من الإثارة والتشويق، خاصة أن المسلسل يعتمد على لغز خلال أحداثه.

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فى سياق آخر، قرر صناع مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق، تأجيل سفر أسرة العمل لمدينة أسوان إلى يوم 9 يناير المقبل بعدما كان مقررًا أن يتجهوا إلى هناك مطلع شهر يناير، حيث فضلت مخرجة العمل شيرين عادل الانتهاء من الديكور الذى يتم التصوير فيه حاليًا قبل السفر إلى أسوان لتصوير المشاهد الخارجية هناك، والتى تستمر لمدة 5 أيام، وتجمع المشاهد أحمد رزق وسوسن بدر وميرنا نور الدين، بالإضافة إلى 3 أطفال يجسدون أولاد أحمد رزق فى الأحداث.

ويعد مسلسل "بخط الإيد" ثالث المسلسلات التى تم تصوير مشاهدها الخارجية فى أسوان خلال هذه الفترة، بعد "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسنى ونسرين طافش وميرهان حسين وإخراج أحمد سمير فرج الذى صور أبطاله أسبوعين هناك قبل عودتهم الى القاهرة مطلع هذا الأسبوع، و"رحيل زهرة" بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع ومحمود عبد المغنى ومنة فضالى وإخراج حسنى صالح.