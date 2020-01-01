شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الخشت تنعى مربيتها: "الست دى ربتنى.. ومش هيعدي يوم إلا وسيرتك موجودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة الشابة مريم الخشت مربيتها التى وافتها المنية اليوم، حيث نشرت صورة تجمعها بها فى مرحلة طفولتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق :"الست دي ربتني. معايا من وانا عندي 6 شهور. مافيش يوم في حياتي ماكانتش فيه. مافيش هم شلته ماشالتهوش معايا او بدالي. وشالته اكتر مني كمان.. النهاردة سابتنا بس والله ماهايعدي يوم الا وسيرتك موجودة.. الست دي كان اسمها عزيزة. وهي عزيزة جدا.إدعولها ".



مريم الخشت

جدير بالذكر أن بداية أعمال مريم فى مجال الفن، كان من خلال مشاركتها في مسلسل " لا تطفئ الشمس" ونجاحها في مشاركتها في بطولة مسلسل "ليالى أوجيني" الذى عُرض من سنتين، إلى جانب مشاركتها في الفيلم الروائي القصير "ماتعلاش عن الحاجب" تأليف هيثم دبور، إخراج تامر عشرى، والذي شارك في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي وحصل على جائزة أفضل فيلم عربي روائي قصير.

وبدأت مريم الخشت التمثيل منذ أن كانت صغيرة، بعد تخرجها من من كلية الفنون الجميلة، وظلت تعمل فى مجال الدوبلاج، فجاءت مشاركتها الأولى من خلال دور ويندى فى فيلم "بيتر بان"، لتتوالى بعدها أعمالها الأخرى مع شركة ديزنى، وقدّمت صوت كوليت فى فيلم "خلطبيطة بالصلصة"، ونيتا فى فيلم "أخي الدب الدب 2"، ودور الأرنب "جودى" في فيلم "زووتوبيا"، كما عملت في تصميم الملابس والإنتاج، وفي النهاية إستقرت على العمل الإذاعي ولديها برنامج على "يوتيوب".

Advertisements

ويعتبر الموسم الرمضاني لعام 2018 هو الأهم لمريم الخشت، فقد شاركت في مسلسلين هما "​ليالي أوجيني​"، وقدّمت دور "نبيلة"، وهي فتاة أرستقراطية طيبة حيناً وقاسية أحياناً أخرى، فيقع المشاهد في حيرة لا يعرف هل يتعاطف معها أم يكرهها، والثاني هو مسلسل "​كلبش 2​" بطولة الممثل المصري ​أمير كرارة​، والذي قدّمت فيه مريم الخشت شخصية "يمنى". كما شاركت في مسلسل "​الأنسة فرح​" مع الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​.