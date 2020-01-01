شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يتزين بوجه تامر حسنى أثناء استقباله 2020 بالأمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تتجه الأنظار ليلة رأس السنة -التي تزامنت مع الأمس- نحو برج خليفة كونه من أبرز الأماكن التي تخطف الأنظار في كافة المناسبات عبر الاحتفالات المبهجة التي تعيشها دبي، لذا كان جمهور وعشاق تامر حسني مع حدث في غاية الأهمية بالأمس حين تزين البرج بوجه تامر.

القصة تتمثل في إطلاق تامر حسنى، تحديا عالميا بالتعاون مع تطبيق "تيك توك"، بعدما اختارته إدارة منصة السوشيال ميديا العالمية، كأفضل واجهة عربية لقيامة بأول تحدي عربي وعالمي بغرض تحقيق 5 أمنيات لجمهوره، وجاء إطلاق التحدي عبر مقطع فيديو، عُرض على برج خليفة، بالتزامن مع بداية العام الجديد 2020.



تامر حسنى على برج خليفة

وقد نشر تامر حسنى، مقطع الفيديو، عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه علي موقع إنستجرام، .. فيما بدأ تامر الفيديو بكلمات أغنيته الجديدة "حلو الكلام"، حيث قال من كلمات الأغنية "حلو المكان يا أصحاب زمان"، ثم استكمل حديثه للإعلان عن التحدى الجديد، " كل سنة وانتوا طيبين.. تحدى السنة دى هيكون على مستوى العالم.. وهو عبارة عن أمنيتين الأولى شخصية والتانية عامة.. تعالولى على "تيك توك" وقولولي أمنياتكوا إيه في السنة الجديدة.. هو ده".

Advertisements

ثم أضاف تامر حسنى كلامه بتوجيه رسالة قال فيها : "لكل جماهير "تيك توك" في الوطن العربى وجميع أنحاء العالم كل سنة وأنتوا طيبين.. أنا فرحان جدًا واتشرفت جدًا إن انتوا اختارتونى أكون الواجهة العربية العالمية للتحدى بتاعنا الكبير ده.. التحدى السنة دى عبارة عن أمنيتين أمنية شخصية وأمنية عامة وإدارة "تيك توك" هتختار بشكل عشوائى 5 أمنيات إن شاء الله أحققهم".

وبخصوص امنياته فقد بدأها بحلمه عدم رؤية أية حروب مرة أخري بأن يعم السلام العالم كله، بينما الأمنية الثانية أكد أنها تتلخص في ابناءه وزوجته وأمه وسعادتهم.. بينما ختم أمنياته بطموحه في عمل فيلم يفوز بجائزة أوسكار، ثم أطلق هاشتاج بعنوان "2020 Make A wish" وهاشتاج "تامر حسنى.. كل سنة وانتوا طيبين".