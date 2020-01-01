شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تعود 20 سنة للخلف بهذه الصورة.. وتعلق: كنت لسة جاية من طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسترجعت الفنانة مى كساب ذكريات بدايتها منذ 20 عاما، بصورة ترجع لعام 2000 عند تقديم كليب "غمض عينيك" مع الفنان مجد القاسم، متمنية أن يكون عام 2019 نهاية للأحزان والصعوبات وأن تكون 2020 بداية للخير والستر، ونشرت مي الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



مى كساب

وعلقت مى علي الصورة قائلة :"الصوره دى سنه 2000 كنت لسه جايه من طنطا كلي أحلام وآمال كبيره وكتيره عدت عشرين سنه فيها نجاحات وإخفاقات فيها فرح وفيها حزن فيها ستر وفيها جرح المهم عدو إزاي كأنهم حلم مش مستوعبه الرقم.. بس فيهم نعم كبيره أولادي زوجي وحبكم ودعمكم لسه جوايا آمال وأحلام ليه ولغيري بأتمني من رب العالمين يحققهلنا ويديم علينا نعمه".

وتابعت :" 2019 أتمني تكوني نهايه الاحزان والصعوبات والإخفاقات.. 2020 يارب تكوني بدايه خير وستر وصحه وسعاده ونجاح متابعيني وجمهوري الحبيب كل سنه وأنتم نعمه كبيره من رب العالمين".

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وتشارك الفنانة مى كساب حاليا فى فيلم "استدعاء ولى عمرو"، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التى تحدث فى المدارس.

"استدعاء ولى عمرو" بطولة حورية فرغلى، محمد عز، انتصار، صبرى فواز، ندى بهجت، محمد لطفى، محمد عز، مى كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال"، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار لمحمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.

من ناحية أخرى رُزقت الفنانة مي كساب مؤخرا بطفلها الثالث من زوجها مغنى المهرجانات أوكا، والذي أطلقت عليه اسم " نوح" بعد فريدة وداليدا، وفي أول ظهور لها بعد ولادتها، أقامت مي وزوجها حفل سبوع لمولودهما الثالث، بحضور حمادة هلال.