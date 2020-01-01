كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يناير 2020 02:56 مساءً - نشر الفنان ” أحمد خالد صالح ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له تجمعه بخطيبته الفنانة ” هنادي مهنا ” خلال احتفالهما بالعام الجديد 2020 . وكتب أحمد خالد صالح في تعليقه على الصورة : ” الحمد لله ‏حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه .. 2019 كانت سنة حلوة أوي عليا بكل الي فيها من حلو ووحش وكان ختامها ‏مسك بالنسبة لي .. إن شاء الله 2020 تبقى أحلي وأحلي وكل اللي نفسه في حاجة يحققها .. كل سنة وأنتم طيبين ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة العام الجديد .. أحمد خالد صالح يوجه رسالة إلى خطيبته هنادي مهنا : ” ختامها مسك ” .. والأخيرة تكتب : ” أكبر نعمة في حياتي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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