حمو بيكا يهاجم هاني شاكر : ” هو أنا قاتلك قتيل .. أموت نفسي عشان تستريحوا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 يناير 2020 02:56 مساءً - نشر المطرب الشعبي المصري ” حمو بيكا ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو يهاجم فيه نقيب المهن الموسيقية الفنان المصري ” هاني شاكر ” .

وذلك بعدما استجابت قناة النهار المصرية لطلب نقابة الموسيقيين بمنع عرض حلقة ل ” حمو بيكا ” ليلة رأس السنة بأحد برامج القناة .

وقال حمو بيكا في مقطع الفيديو : ” بوجه رسالة لنقابة الموسيقيين، إنتوا عايزين مني إيه .. إنتوا دمرتوا حياتي ودمرتوا مستقبلي .. فيه ناس مفيش معاها ورق وشغالة وناس زيي بتغني مهرجانات وشغالة وبتدوهم تصاريح ” .

وتابع : ” أنا رحت أعمل لقاء في قناة النهار بمناسبة السنة الجديدة .. بعتو قرار متذيعوش الحلقة ولو اتذاعت طلعوها من غير أغاني .. وفوجئت بأوكا وأورتيجا وشاكوش سيظهرون على قناة المحور وهيغنوا عادي إشمعنى أنا هو الحوار شخصي أنا عايز أفهم ” .

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وأشار حمو بيكا إلى إنه قرر التوجه هو 30 شخص آخر من مطربي المهرجانات إلى مجلس الدولة لكي يتمكن من الحصول على حقه وطلب المساعدة والدعم من أي جهة مسئولة .

وأضاف بيكا: ” النقابة لغت لي 15 حفلا في رأس السنة بالإضافة لحفل في الأردن وفي نهاية المطاف لغيتوا الحلقة التي كنت سأظهر فيها لأسعد الناس .. إنتو عايزين إيه مني أموت نفسي علشان إنتو تستريحوا ” .

ووجه حمو بيكا رسالة إلى الفنان هاني شاكر قائلا : ” يا أستاذ هاني شاكر هو أنا قاتلك قتيل ده أنا لو قاتلك قتيل ربنا بيرحم لازم يا عم إنت كمان ترحم .. عطلتوا شغلي ودمرتوا حياتي إنتوا عايزين تشردونا ” .

واستطرد حديثه : “حضرتك بتقول إني بقدم تلوث سمعي أنا عملت مهرجانات مش حلوة بس الكلام ده 2012 حاسبني من دلوقتي .. طيب لو أنا قدمت تلوث سمعي ما انتوا غنيتوا السح الدح إمبو والطشت قالي وسمعناهم وبعدين مش بقول إني مطرب أنا مؤدي ” .