غادة عبدالرازق تحتفل برأس السنة برفقة عائلتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق بالعام الجديد في المنزل برفقة أسرتها.

غادة شاركت جمهورها في صور من الاحتفال العائلي عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وشاركها الاحتفال ابنتها روتانا، وشقيقتها، وحفيدتيها، وعدد من الأقارب.

الفنانة المصرية زينت المنزل بعدد من المظاهر المبهجة الدالة على احتفالات أعياد الميلاد، وارتدت فستان أسود، بينما ظهرت في لقطات وهي ترقص مع عائلتها.

الصور التي نشرتها غادة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي تمنى لها عاما سعيدا من خلال عدد من التعليقات.

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يشار إلى أن غادة عبد الرازق تخوض السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل جديد يحمل اسم “سلطانة المعز».

غادة اعتادت منذ سنوات أن تنافس في الموسم الرمضاني كل عام، حيث شاركت الموسم الماضي في مسلسل «حدوتة مرة»، والعمل حقق نسبة مشاهدة عالية، وشارك في بطولته وفاء صادق، وعدد من نجوم الفن، وقالت غادة إن العمل تطلب منها تركيز شديد، حيث قدمت شخصية لها أبعاد نفسية تؤثر على حياتها.

مسلسل «سلطانة المعز»، ينتمي للدراما الشعبية، ويشارك في بطولته شريف منير، ونسرين إمام ومحمود البزاوي، وهو من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.

غادة كان آخر اعمالها السينمائية مشاركتها في بطولة فيلم «حرب كرموز»، والعمل حقق نجاحا كبيرا، وقام ببطولته الفنان أمير كرارة، محمود حميدة، روجينا، إيمان العاصي، فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، وعدد من النجوم.