ياسمين جمال تبدأ 2020 بنفي هذه الشائعة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ياسمين جمال جمهورها في صورة جديدة لها مع والدها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ياسمين نشرت الصورة احتفالا بعيد ميلاد والدها، وكتبت معلقة: « 1- 1 – 2020 عيد ميلاد أبويا كل سنة وأنت أطيب وأحن وأجمل أب في الدنيا ربنا مايحرمنيش منك أبدا يا بابا».

الفنانة الشابة أضافت: «وأرجو ان محدش تاني يقولي إني بنت الفنان جمال عبدالناصر عشان الموضوع بقى مزعج جدا».

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جمهور الفنانة المصرية هنأها بمناسبة قدوم العام الجديد، وكذلك بمناسبة عيد ميلاد والدها من خلال عدد كبير من التعليقات.

بعض من الجمهور أيضا تعجب من صورتها مع والدها، وخاصة أنه كان يعتقد أن ياسمين ابنة الفنان جمال عبدالناصر، رغم أن جمال عبدالناصر له ولدين فقط من زوجته الفنانة فاطمة الكاشف.

ياسمين جمال فنانة مصرية من مواليد عام 1984، شاركت في عدة أعمال فنية وهي صغيرة مثل مسلسل «أم كلثوم»، مع الفنانة صابرين، ومسلسل «أين قلبي»، مع النجمة يسرا، وكانت عضو في «فريق الأحلام» بقيادة هاني شنودة، وقدمت عدة أغنيات، تم بدأت مشوارها في التمثيل.

من أهم أعمالها الفنية: «دلع البنات، الشوارع الخلفية، شط إسكندرية، قصة الأمس، الست أصيلة، ضبط وإحضار»، ومن أفلامها: «كتكوت، بدون رقابة، شيكامارا»، وتزوجت شيماء من الفنان إسماعيل معوض في عام 2016 وانفصلت عنه بعد شهور قليلة، وأكدت أنها سعيدة بالعودة لحياتها السابقة كما كانت.