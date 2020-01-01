أحدث ظهور للفنانة تيسير فهمي بعد غياب طويل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غابت الفنانة المصرية تيسير فهمي عن الأضواء منذ سنوات، ولكنها فاجأت جمهورها بفيديو لها من خلال حسابها الخاص على «فيس بوك».

تيسير ظهرت في الفيديو وهي بأحد الأماكن الأثرية، وبدت بشكل مختلف، حيث ظهر بلو شعر أسود، ومازالت تتمتع برشاقة كبيرة، وجسد متناسق.

الفنانة المعتزلة تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور عبر حسابها الخاص، وسألها البعض إن كانت تنوي العودة للفن مرة أخرى.

تيسير فهمي شاركت بشكل قوي في ثورة 25 يناير عام 2011، وكان لها ظهور مكثف في الإعلام للتحدث عن فوائد الثورة، ولكنها فاجأت الجميع بالاعتزال بشكل نهائي عام 2013.

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الفنانة المصرية في عام 2013، قالت إنها تريد أن ترشح نفسها لانتخابات البرلمان، وقالت إن الحالة السياسية في مصر تغيرت وأصبحت مبشرة لتحقيق النجاح والتطور، ولكنها تراجعت عام 2015 عن القرار، واختفت عن الأضواء.

الفنانة المصرية المعتزلة من مواليد عام 1955، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها: «السلاح والتوت والنبوت والصعود إلى الهاوية وعشاق تحت العشرين والعوامة 70 والليلة الموعودة والشيطان يقدم حلاً ودسوقي أفندي في المصيف ويمين طلاق وصيد الحيتان».

كما قدمت تيسير العديد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها: «أبناء ولكن والعقاب وصح النوم ورأفت الهجان وبين القصرين وأماكن في القلب والهاربة»، وقدمت عمل مسرحي واحد وهو «حضرات السادة العيال».