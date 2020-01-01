ريهام أيمن تحتفل بعيد ميلاد زوجها شريف رمزي برومانسية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية ريهام أيمن بعيد ميلاد زوجها الفنان شريف رمزي، في جو عائلي.

ريهام نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، صور رومانسية لها برفقة زوجها، حيث ظهرت وهي تقبله، وتحتضنه، بينما كان برفقتهما أولادهما ليليا ورمزي.

الفنانة المصرية وجهت رسالة لزوجها تمنت له فيها عاما جديدا سعيدا، مؤكدة أنها أصبحت أكثر سعادة منذ ارتباطها به، كما أنها لم تكن تتوقع أن تحصل على أب لأطفالها أفضل منه، وتمن له النجاح والتوفيق، وأكدت على حبها الشديد له أكثر مما يتصور.

جمهور ريهام أيمن هنأها بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، وكذلك بمناسبة عيد ميلاد زوجها الفنان.

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يشار إلى أن ريهام أيمن ابتعدت عن الوسط الفني، حيث تزوجت من الممثل شريف رمزى عام ‏‏2015، ‏ورزقت ‏منه بطفلين هما رمزي وليليا، وفضلت التفرغ لهما.

شريف رمزي سبق له الزواج قبل ريهام ، حيث ارتبط بالفنانة منة حسين فهمي، ولكنه انفصل عنها بعد سنوات.

يذكر أن آخر عمل فني لريهام أيمن كان من خلال مشاركتها في مسلسل “العراف” للزعيم عادل ‏إمام ‏مع ‏شريف رمزي، حسين فهمي، طلعت زكريا، نهال عنبر، حسن كامي، رشا مهدي، شيرين، ‏ومجموعة ‏كبيرة ‏من النجوم والمسلسل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.‏

شريف رمزي ظهر مع زوجته الفنانة ريهام أيمن في مهرجان الجونة السينمائي، والتقطت لهما العدسات صور رومانسية معا.

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