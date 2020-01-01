هنادي مهنا تودع 2019 برفقة خطيبها أحمد خالد صالح.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية هنادي مهنا منذ أيام بخطوبتها على الفنان الشاب أحمد خالد صالح.

هنادي اختارت أن تودع عام 2019، وتستقبل العام الجديد برفقة خطيبها الفنان الشاب، ونشر أحمد صورة لهما من خلال حسابه الشخصي عبر موقع «أنستجرام».

أحمد صالح كتب عبر حسابه: «الحمد لله ‏حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، 2019 كانت سنة حلوة أوي عليا بكل الي فيها من حلو ووحش، وكان ختامها ‏مسك بالنسبة لي إن شاء الله 2020 تبقى أحلي وأحلي وكل اللي نفسه في حاجة يحققها، كل سنة وأنتم طيبين».

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الصورة ظهر فيها الفنان مع خطيبته وهما محاطان بأجواء الكريسماس، وتلقى الفنان عدد كبير من التعليقات من قبل الجمهور الذي تمنى لهما السعادة معًا.

هنادي مهنا احتفلت بخطوبتها على الفنان أحمد خالد صالح في منزلها، وحضر الحفل أسرة الفنانين فقط.

الفنانة المصرية قد نشرت صورة لها مع الفنان الشاب أثناء تكريمهما معا في حفل توزيع جوائز إنرجي للدراما، وكتبت: «مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة، أشكرك على كل ما فعلته من أجلي، ‏أتمنى ‏أن ‏ننجح دائما معا».

يُذكر أن هنادي مهنى شاركت في بطولة مسلسل “حكايتي”، الذي عُرض في ‏شهر ‏رمضان ‏الماضي، ‏مع ‏ياسمين صبري، وفاء ‏عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، ‏أحمد ‏حاتم، ‏إدوارد، ‏أحمد ‏صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد ‏جمال سعيد، دنيا المصري، ‏جمال ‏عبد ‏الناصر، ‏مصطفى ‏درويش، سارة التونسي، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد ‏سمير ‏فرج، ‏وإنتاج ‏‏”سينرجي‏».