سر ابتعاد خالد الصاوي عن مواقع التواصل الاجتماعي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري خالد الصاوي، سر ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

خالد الصاوي، قال خلال لقائه في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية cbc، إن لديه تاريخ كبير مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وله أشياء مشتركة مع متابعيه لأنهم وقفوا إلى جانب بعضهما كثيرًا.

وأضاف: “يوجد أشياء أخطأت فيها عبر صفحاتي واعتذرت عنها مثل اللغة لأنه أحيانًا تفلت من الإنسان ويتحدث وكأنه وسط أقاربه وهذا غير لائق”.

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وأكد أنه خلال الفترة الأخيرة توقف عن التفاعل على مواقع التواصل بعض الشيء وذلك بشكل متعمد إلى أن يقوم الوقت بمداوة الأشياء الغير ظريفة التي فعلها وينسى الناس ذلك، ولكنه الآن بدأ يعمل بعض الأشياء الكوميكس التي يحبها الناس.

وتابع: “الشيء الوحيد الذي أقنعني بأنني ممثل جيد كان الجمهور، حيث أن النقاد والمخرجين والأهل والأقارب مهمون ولكن رأي الجمهور أهم مؤشر لأداء الفنان”.

وأوضح أنه أحيانًا يعود بالحنين إلى بعض أعماله التي قدمها وبعض المشاهد التي آداها حتى يحكم على نفسه كفنان، وإذا ما كان أدائها بشكل جيد أم لا.

وعن التصريحات التي نسبت له حول الفنان أمير كرارة، أكد أنه من المستحيل أن “ينفسن” على زميل له، ولذلك اتصل بالفنان أمير كرارة، وأكد له أن هذه التصريحات عارية من الصحة، موضحًا أنه في الواقع من الممكن أن يحدث مشادة بينه وبين أحد ولكنه لا يحقد أو “ينفسن”، على زملائه.