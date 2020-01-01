أحدث ظهور لياسمين صبري وشقيقها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

ظهرت الفنانة المصرية ياسمين صبري برفقة شقيقها عمر صبري، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصورة نشرها شقيق ياسمين عبر حسابه، وعبر عن اعتزازه بشقيقته، بينما تمنى لها عاما جديدا، وقال في تعليق: «أحبك يا ياسمين»، وردت لتقول: «أحبك يا عمر».

جمهور ياسمين صبري لاحظ الشبه الكبير بينها وبين شقيقها، والذي بدأت تظهر معه في الفترة الأخيرة، وتنشر صورها معه من وقت إلى آخر.

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ياسمين قالت مؤخرا إنها تتمنى أن تستقر في لندن، وتجد زوج مناسب لتكون معه أسرة سعيدة، وأشارت إلى أن ما يضايقها في الوسط الفني الشائعات التي تتعرض لها، وعدم الاستمتاع بحياتها الخاصة كما يجب.

يشار إلى أن ياسمين صبري، بدأت تحضيرات مسلسلها الجديد “فرصة ثانية” الذي تشارك به في رمضان 2020. من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وإخراج مرقس عادي ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفي جمال هاشم.

ياسمين صبري قد قدمت دور البطولة المطلقة ‏لأول ‏مرة، ‏في ‏شهر ‏رمضان ‏الماضي، ‏من ‏خلال ‏مسلسل “حكايتي”، ‏وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد ‏حاتم، ‏إدوارد، ‏أحمد ‏صلاح ‏حسني، ‏تامر ‏شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر، مها أبو ‏عوف، ‏أحمد ‏بدير، ‏ومن ‏تأليف محمد ‏عبد ‏المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج «سينرجي»، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية، وحققت ياسمين نجاحا كبيرا وكذلك الفنان أحمد صلاح حسني.