ظهور النسخة الروسية لجينيفر لوبيز تشعل مواقع التواصل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت مجموعة من الصور لطالبة روسية تدعى ناتاليا ميرسكيك تبلغ من العمر (19 سنة)، شديدة الشبه بالنجمة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز.صحيفة “ذا صن” البريطانية، نقلت عن ناتاليا ميرسكيك قولها إن العديد من الأشخاص يستوقفونها لدى تجولها في الشوارع بهدف أخذ صورة معها، ظنا منهم أنها المغنية الأمريكية التي تفوقها في العمر بأكثر من 30 سنة.

ناتاليا ميرسكيك قالت: ليس من الرائع أن يخلط الناس بينك وبين شخص يبلغ من العمر 50 عاما، في حين أنني لم أبلغ الـ 20 بعد، لكن جينيفر لوبيز التي لا تبدو في سنها، لذا أعتبر ذلك إطراء.

الطالبة التي تعمل في مجال عروض الأزياء أضافت، قال لي أحدهم لأول مرة إنني أشبهها، كنت في الـ 14 من عمري، ولم أكن أعرف حقا من هي، لكن حين بدأت في أداء بعض عروض الأزياء، عرضت فنانة المكياج أن تجعل شعري ومساحيقي مثلها، ولم أصدق كم كنا متشابهتين.

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وتابعت أن كافة الوكلاء وفناني المكياج ينادونها حاليا بجينيفر لوبيز فحسب، وبعضهم لا يعرف على الأرجح اسمي الحقيقي.

كانت المغنية الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز قد أحيت أول حفل لها في مصر بداية شهر أغسطس 2019، بحضور عدد من المسؤولين ومشاهير الفن المصريين بمدينة العلمين في محافظة المطروح المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وحضر الحفل حوالي 2000 شخص على الرغم من دعوات سابقة لمقاطعته على خلفية حضور لوبيز إلى مصر عقب حفل أقامته في إسرائيل التي وصفتها “بالوطن الأم”.