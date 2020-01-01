هل تشهد دائماً زيجات الفنانين نهاية سعيدة؟.. إليك أشهر قصص الفشل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

من المؤكد أن ظاهرة طلاق الفنانات من ازواجهم المشاهير في الوسط الفني في السنتين الماضيتين، قد زادت بشكل كبير، وكانت آخر تلك الزيجات التي انتهت بضجة إعلامية، هي طلاق الفنانة الهندية ماليكا أرورا Malaika Arora من زوجها المنتج ورجل الأعمال أرباز خان Arbaaz Khan، شقيق النجم سلمان خان، بعد رحلة استمرت قرابة 20 عاما من زواجهما الذي كان عن قصة حب كبيرة.

نستعرض معكم أبرز الزيجات الفنية التي صدمت الجمهور في بدايتها وانتهت بنهاية فاشل:

عمران خان وأفانتيكا مالك: تزوج عمران وأفانتيكا في عام 2011 بعد مواعدة لفترة طويلة، ورحبا بطفلهما الأول، وهي ابنة رضيعة في عام 2014.

في مايو، بدأت التقارير تتداول بأن أفانتيكا وعمران في طريق إنهاء حياتهما الزوجية، وأنهما انفصلا، ويفكران في الطلاق.

مادو مانتينا وماسابا جوبتا: تزوج المخرج مادو مانتينا من ماسابا مصممة الازياء وابنة الممثلة المخضرمة نينا جوبتا في عام 2015.

ومع ذلك، في أغسطس 2018، أعلن الزوجان انفصالهما، في مارس 2019، أصدر الزوجان بيانًا جاء فيه: “بعد الكثير من التفكير والنظر، توصلنا إلى نتيجة ودية بشأن جميع الأمور. لقد قررنا المضي قدمًا بشكل منفصل والطلاق”.

فرحان اختر وادونا بهباني: في فبراير 2016، قرر فرحان أختر وادونا بهباني الانفصال بعد 15 عامًا من الزواج، وكان الزوجان، اللذين تزوجا عام 2000، قد تقدما بطلب للطلاق بناء على موافقة متبادلة، وبقيت حضانة ابنتيهما شاكيا وأكيرا مع الأم.

أرباز خان وماليكا أرورا: عقدا ماليكا أرورا أرباز خان قرانهما في عام 1998، ولكن بعد 18 عامًا، صدم الثنائي الجميع عندما أعلنا نبأ انفصالهما في عام 2016، وفي عام 2017 تم الطلاق. ابن الزوجان أرهان خان بقي مع والدته.

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كاران سينج جروفر وجينيفر وينجت: كاران سينغ، المتزوج ويعيش في سعادة مع النجمة بيباشا باسو، كان قد تزوج للمرة الأولى من الممثلة شرادا نيجام في عام 2008.

انتهى الزواج بعد 10 أشهر بالطلاق، ثم تزوج في وقت لاحق من نجمة التليفزيون جينيفر وينجت في عام 2012، ولكن الزوجين افترقا في عام 2014. اتفق الاثنان على الطلاق بالتراضي.

هريثيك روشان وسوزان خان: عقد الثنائي قرانهما في عام 2000، وبعد 14 عامًا معًا، انفصل هريثيك سوزان في عام 2014. ومع ذلك، ظل الثنائي على صداقتهما، وتبدّى ذلك في مواعيد العشاء إلى قضاء إجازتهم مع أطفالهما.

شويتا تيواري ورجا تشودري: تزوجت بطلة مسلسل Kasautii Zindagii Kay من رجا في عام 1998، وبعد اختلافات غير قابلة للتوفيق وقع الانفصال.

حررت تيواري بلاغات ضد رجا عدة مرات بعد الاعتداء عليها، حيث ضاقت ذرعا من أساليب تشودري، وأخيرًا انفصلا في عام 2007.

أرجون رامبال و ميهر جيسيا: وصلت مدة زواجهما إلى 20 عامًا ولهما ابنتين - ماهيكا ومايرا، في بيان مشترك صادر، قال كل من أرجون ومهر، “بعد رحلة طويلة مدتها 20 عامًا مليئة بالحب والذكريات الجميلة، نود أن نشارك، أن جميع الرحلات لها مسارات مختلفة”

وأضاف” ونحن نشعر أن الوقت قد حان لنا للتحرك إلى وجهات مختلفة من الآن فصاعدًا. لقد كنا دائمًا أقوياء عندما يتعلق برفقتنا، وسنظل متماسكين، لنبدأ رحلة جديدة. “

ساهيل سانغا وديا ميرزا: أصيب عشاق الممثلة المحبوبة ديا ميرزا ​​بالصدمة والدهشة عندما علموا أن الممثلة أعلنت انفصالها عن زوجها ساهيل سانغا بعد أن ظلا معًا لمدة 11 عامًا. شاركت ضياء ميرزا ​​بيانًا على موقع Twitter تؤكد فيه الخبر وقالت إنها وساهيل سيواصلان صداقتهما.