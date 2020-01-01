كارول سماحة وسنة حافلة بالنجاحات في دقيقة واحدة – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: مع انقضاء عام 2019 وحلول العام الجديد 2020، استعادت النجمة اللبنانية كارول سماحة ذكريات أجمل الأحداث الفنية التي مرّت عليها خلال السنة الماضية.

وشاركت كارول سماحة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو، يوثق الحفلات والمناسبات الفنية التي شاركت بها في سنة 2019، بالإضافة إلى إصداراتها الغنائية وأبرزها: حفل دار الأوبرا في أوكرانيا، حفل عيد الحب في مصر، طرح أغنية “المطلقة”، مشاركتها في حفل “فاشن لايڤ” في دبي، فوزها بجائزة “الموريكس دور” كأفضل نجمة لبنانية، حفل “الحلم” في مصر، مشاركتها في مهرجان “كان السينمائي”، حفلها في “مكتبة الإسكندرية”، حفلها في “مسرح محمد الخامس” ومشاركتها في فعاليات “مهرجان موازين” في المغرب.

حفلها في مهرجان “ليالي قلعة دمشق” في سوريا، حفلها في مهرجان “قرطاج” بتونس، حفلها في مهرجان زحلة، حفلها في مهرجان “إهمج”، حفلها في مهرجان “سوق عكاظ”، طرح فيلم “بالصدفة”، حفل مهرجان “بكاسين”، حفلها في “الأونيسكو” في باريس، جولتها الغنائية في كندا، إطلاق كليب أغنية “إنشالله” باللهجة المصرية، مشاركتها في حفل مركز سرطان الأطفال في دبي وإطلاق النشيد الوطني اللبناني في حلّته الجديدة بصوتها، وأخيراً أوّل حفل لها في المكسيك منذ إنطلاقتها الفنية.

عام حافل بالنجاحات عاشته كارول سماحة وحاولت اختصاره بدقيقة من الوقت في هذا الفيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي لتحتفل مع جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم بمحطات بارزة ستبقى راسخة في أرشيفها الفني.