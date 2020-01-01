حسين الجسمي يستقبل العام الجديد بـ “عيون الشوق” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: أبى النجم الاماراتي حسين الجسمي أن يختتم عام 2019 إلا باصدار جديد، حيث فاجأ جمهوره بطرح أغنية بعنوان “عيون الشوق”، يقول مطلعها: “يا عيون الشوق لو طال السفر/عن وصل الأحباب ما اغض النظر/كل ساعه كل يوم و كل عام/كل نظره فيها موعد منتظر”.

الأغنية ‏من أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، الحان حسين الجسمي، توزيع زيد عادل، ‏إيقاعات سمير القطان، ‏مكساج وماستر م.عمرو هاشم.

وقدّم “الجسمي” الأغنية بأسلوبه المختلف حيث مزج إحساسه وأدئه بالكلمة الرقيقة التي صاغها الشاعر أحمد الصانع واللحن العذب والنغمة الجميلة التي الّفها سفير الالحان النجم فايز السعيد.

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تجدر الإشارة إلى أن حسين الجسمي طرح خلال عام 2019 مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة مرتفعة جداً عبر وأبرزها “طموح الغرام”، “ما نسيتك”، “غير”، “أحزان ومرت”، “فديته”، “بوجه السنين”، “مهم جداً”، “لا تجامل”، “خطير” و”تساوي الكل”.

لمشاهدة فيديو أغنية “عيون الشوق”: