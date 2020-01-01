لطيفة التونسية.. أقوى واحدة في 2020

متابعة بتجـــــــــرد: تستعد النجمة لطيفة التونسية لطرح ألبومها الغنائي الجديد والذي يحمل اسم “أقوى واحدة” عبر المتاجر الموسيقية وفي الأسواق العربية مطلع عام 2020 الحالي.

وكشفت لطيفة أخيراً عن الصورة الرسمية لغلاف الألبوم، وذلك ضمن الحملة التشويقية التي تشنّها منذ أيام للترويج العمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت لطيفة التونسية قد كشفت خلال فترة تحضيرها للألبوم الجديد أنه سيتضمن مفاجأت فنية عدّة لكنها لم تفصح عن تفاصيلها بعد.

يتضمن الألبوم 10 أغنيات متنوعة بين اللهجتين المصرية والتونسية تعاونت لطيفة فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموسيقيين منهم: إبراهيم شتا، أحمد يوسف، حسام سعيد، محمود أنور، تيام طارق، عمرو المصري، محمدي، أحمد عاطف.