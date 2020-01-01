محمد عبده يحسم الجدل حول دخول أبنائه المجال الفني

متابعة بتجــــــــرد: حسم الفنان السعودي ​محمد عبده​ الجدل حول دخول أبنائه المجال المفني، ولاسيما بعد المطالبات الكثيرة من قبل الجمهور بأن يكون له من يورثه فنياً من قبل أبنائه خصوصًا وأن ابنيه بدر وعبدالرحمن يقومان بالغناء منذ وقت طويل وانتشرت لهم العديد من المقاطع التي تظهر موهبتهما وتمكنهما من الغناء.

وجاء قرار عبده، بالرفض القاطع لدخولهم هذا المجال، مؤكداً أن نجاح أبنائه مرتبطًا بنجاحه، وأضاف في تصريح له قبل ظهوره على خشبة المسرح في ليلته الطربيه التي أقامها ليلة رأس السنة في الرياض، أن نجاحهم مرتبطًا بإسمه فقط لا غير.